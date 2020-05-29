Polis, yaralı şahini görevlilere teslim etti
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Polis, yaralı şahini görevlilere teslim etti

Kahramanmaraş'ta bir polis memuru, yol kenarında bulduğu yaralı şahini yetkililere teslim etti.

Polis, yaralı şahini görevlilere teslim etti
29.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:34

Kahramanmaraş'ta bir polis memuru, yol kenarında bulduğu yaralı şahini yetkililere teslim etti.

Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis memuru, yol kenarında yerde duran bir şahin kuşu gördü. Polis memuru yavru şahine bir miktar su verdikten sonra, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Burada görevliler tarafından teslim alınan yaralı şahin, veteriner hekimlerce tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına salındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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