Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
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Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti

İstanbul'u etkisi altına alan yağış sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medyada paylaştığı bir görüntüde, polisin tıkanan su kanalını açmak için seferber olduğu anlar yer aldı.

20.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:29

Ülke geneline hakim olan yağışlı hava, İstanbul'da hayatı felç etti. Bu anlarda İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış ise bir su kanalının tıkanmasına neden oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, bir trafik polisinin tıkanan su kanalını açmak için gösterdiği çaba yer aldı.

POLİS SEFERBER OLDU

İstanbul'da yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığınmakta buldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan görüntüde ise kentte bir polisin, tıkanan su kanalını açmaya çalıştığı görüldü.

Polis, yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını açmak için seferber oldu

Polisin hareketi büyük takdir toplarken, görüntüye "İstanbul'da yoğun yağışın ardından su kanalının tıkanmaması için seferber olan Polisimiz.. Milletimizin güvenliği için 175 yıldır her yerdeyiz." notu düşüldü.

Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti

Manşet

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