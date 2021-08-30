Polis vatandaş işbirliğiyle dolandırıcı suçüstü yakalandı
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Polis vatandaş işbirliğiyle dolandırıcı suçüstü yakalandı

Polis vatandaş işbirliğiyle dolandırıcı suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kendisini savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak bir vatandaşın 500 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını almaya çalışan dolandırıcı, polis-vatandaş işbirliği ile suçüstü yakalandı.

Kendisini savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak bir vatandaşın 500 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını almaya çalışan dolandırıcı, polis-vatandaş işbirliği ile suçüstü yakalandı.

Olay 26 Ağustos 2021 günü Gaziantep'te meydana geldi. Kendisini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcı, bir vatandaşın yaklaşık 500.bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizin kendisine verilmesi istedi. Vatandaş durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın ikametinde gerekli tedbirler alındı. Dolandırıcı anlaştığı şekilde ziynet eşyalarını aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Polis vatandaş işbirliğiyle dolandırıcı suçüstü yakalandı
Polis vatandaş işbirliğiyle dolandırıcı suçüstü yakalandı
Polis vatandaş işbirliğiyle dolandırıcı suçüstü yakalandı
Polis vatandaş işbirliğiyle dolandırıcı suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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