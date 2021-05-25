Polis tarafından aranan kayıp kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu
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Polis tarafından aranan kayıp kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Haberler | 3. Sayfa

Polis tarafından aranan kayıp kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan ve polis tarafından aranan Fatma Öz'ün sevgilisi Bahri M., intihar girişiminde bulundu.

Polis tarafından aranan kayıp kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan ve polis tarafından aranan Fatma Öz'ün sevgilisi Bahri M., intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Gürün ilçesinde yaşayan Bahri M. ile arasında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen Fatma Öz yaklaşık 40 gün önce kayboldu. Öz'ün polis tarafından aranması sürerken geçtiğimiz gün Bahri M.'nin konuyla ilgili ifadesi alınarak evinde arama yapıldı. Bahri M. bugün Gürün'ün Kayseri istikameti çıkışında aracının içerisindeyken silahla intihara kalkıştı. Şahsın çene altından giren kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Yaralı olarak kendi imkanları ile Gürün Devlet Hastanesine gitti. Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahri M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Gürün Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis tarafından aranan kayıp kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu
Polis tarafından aranan kayıp kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu
Polis tarafından aranan kayıp kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu
Polis tarafından aranan kayıp kadının sevgilisi intihar girişiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı

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