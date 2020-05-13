Polis parklardaki çocuklara maske takınca renkli görüntüler oluştu Polis parklardaki çocuklara maske takınca renkli görüntüler oluştu Beyoğlu'nda 4 saatliğine dışarıya çıkan ve parka giden çocuklara polis ekipleri maske taktı Oyun tünelinde maskesiz polise yakalanan çocuk şaşkınlık yaşadı Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa...

Polis parklardaki çocuklara maske takınca renkli görüntüler oluştu

Beyoğlu'nda 4 saatliğine dışarıya çıkan ve parka giden çocuklara polis ekipleri maske taktı

Oyun tünelinde maskesiz polise yakalanan çocuk şaşkınlık yaşadı

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından 0-14 yaş grubu 4 saatliğine dışarıya çıktı. Parklar çocuklarla dolup taşarken, polis ekipleri ise çocuklara maske taktı. Oyun tünelinde maskesiz polise yakalanan çocuğun şaşkınlık yaşaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Bugün 0-14 yaş grubuna bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. 0-14 yaş grubu çocuklar kimileri parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görülen çocukların neşesi yüzleri güldürdü. Bazı çocuklar bisiklet sürerken bazıları da top oynadı.

Oyun tünelinde maskesiz polise yakalandı

Bu kapsamda çocuklar parkta yoğunluk oluşturunca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hasköy Parkı'na giderek çocuklara maske dağıttı. Renkli görüntülerin oluştuğu parkta, polis bazı çocuklara maskeyi kendisi taktı. Oyun tünelinden maskesiz geçerken polise yakalanan küçük çocuk karşında polisi görünce şaşkınlık yaşadı. Polisin, "yakaladım seni" demesinden sonra çocuğa maske takması renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA