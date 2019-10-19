Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

Polis Özel Hareket takviyesi sürüyorKİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyor Trabzon'dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar...

19.10.2019 19:16
Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

Polis Özel Hareket takviyesi sürüyor

KİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyor

Trabzon'dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor.

Kaynak: İHA
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