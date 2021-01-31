Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu

Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı yolu istikametinde sivil araçla yol kenarında duran polis memuru, ağaçlık alanda beylik tabancasıyla intihar etti. Polisin intihar sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolu Eyüpsultan Mithatpaşa mevkii, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli bir polis memuru, sivil aracıyla yol kenarında durdu.

BEYLİK TABANCASIYLA KENDİSİNİ VURDU

Beşiktaş'ta bir polis karakolunda görevli olan polis, daha sonra yaklaşık 50 metre ilerideki ağaçlık alana giderek beylik tabancasıyla hayatına son verdi.

ARACINDAN 50 METRE UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yol kenarında park halindeki aracı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede yaptığı araştırmada H.A.'nın cansız bedenini buldu.

1.5 yıldır görevli olan polis memurunun neden intihar ettiği bilinmezken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU