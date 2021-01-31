Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu

31.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:32

Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı yolu istikametinde sivil araçla yol kenarında duran polis memuru, ağaçlık alanda beylik tabancasıyla intihar etti. Polisin intihar sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolu Eyüpsultan Mithatpaşa mevkii, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli bir polis memuru, sivil aracıyla yol kenarında durdu.

BEYLİK TABANCASIYLA KENDİSİNİ VURDU

Beşiktaş'ta bir polis karakolunda görevli olan polis, daha sonra yaklaşık 50 metre ilerideki ağaçlık alana giderek beylik tabancasıyla hayatına son verdi.

Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu

ARACINDAN 50 METRE UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yol kenarında park halindeki aracı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede yaptığı araştırmada H.A.'nın cansız bedenini buldu.

1.5 yıldır görevli olan polis memurunun neden intihar ettiği bilinmezken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Selçuk Özdağ Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Caner Cindoruk Neslihan Atagül Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 12:02:20. #1.15#
title