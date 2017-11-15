Polis Memuru Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın korumalığını yapan polis memuru, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, BEÜ Rektörü Yardım'ın koruması olan polis memuru Hikmet Kaan Yıldırım'ın kullandığı 34 BJ 3364 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan karayolunun 15. kilometresinde, karşı yönden gelen Mehmet Salih Yaman yönetimindeki 12 AS 555 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Yıldırım'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, sürücü Yaman da yaralandı.



Yaman, olay yerine çağrılan ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazanın ardından araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.