Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
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Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M. D., tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesindeki pansiyonda kadın polis memuru E.Ç. ile M.D. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

M.D.'nin, silahla ateş açtığı kadın meslektaşı E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaşamını yitiren E.Ç.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan M.D. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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