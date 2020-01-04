Polis memuru Sami Avcı son yolcuğuna uğurlandı
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Polis memuru Sami Avcı son yolcuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 26 yıllık polis memuru Sami Avcı, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın katıldığı resmi törenle son yolcuğuna uğurlandı.

04.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:25
Polis memuru Sami Avcı son yolcuğuna uğurlandı

'ta evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 26 yıllık polis memuru Sami Avcı, Emniyet Müdürü Dr. 'ın katıldığı resmi törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen polis memuru Sami Avcı(49) hayatını kaybetti. Meslek hayatını boyunca birçok başarıya imza atan Avcı için resmi tören düzenlendi. Törene, İstanbul İl Emniyet Dr. Mustafa Çalışkan, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaaslan ve ailesinin yanı sıra çok sayıda meslektaşı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Avcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, defnedilmek üzere cenaze aracı konuldu.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA
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