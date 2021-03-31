Polis memuru kalp krizinden öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Çetin Ton(54), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Çetin Ton(54), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- Çerkezköytekirdağ
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Çetin Ton, Çorlu'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ton, bugün Çorlu'da toprağa verilecek.
- Çerkezköytekirdağ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA