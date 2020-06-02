Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırı - 3 zanlı adliyeye sevk edildi
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Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırı - 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının failinin de bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

02.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:51

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının failinin de bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde polis memuru Arslan'ın, beraberindeki polislerle 30 Mayıs'ta durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak istedikleri sırada şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırının faili M.E.C ile M.A ve F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırı - 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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