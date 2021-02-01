Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi

Fransa'da geçtiğimiz günlerde bir depoda 92 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen cinsel ilişki partisine baskın düzenlendi. Polis, partiye katılan kişilere para cezası verirken, parti organizatörü olduğu öğrenilen 3 kişi tutuklandı.

Paris'e yakın Collegien'de gerçekleşen olayda bölge sakinleri, bir depoya giren arabaları görünce şüphelenip polisle iletişime geçti. Saat 21.00 civarında bölgeye intikal eden polis ekipleri, deponun dışında yakaladıkları 11 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 135 euro (yaklaşık 1200 TL) para cezası verdi.

81 KİŞİYE PARA CEZASI

Polisin depo için arama emri çıkarması iki saat sürdü. Emrin gelmesiyle birlikte içeri giren polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının ve Kovid-19 önlemlerinin çiğnenmesi sebebiyle 81 kişiye daha para cezası verdi. Partideki içkilere; ses ve ışık teçhizatına el konuldu.

"POLİS HİÇBİR DİRENİŞLE KARŞILAŞMADI"

Fransız polisinden bir dedektif "Etkinlik sokağa çıkma yasağını ihlal ediyordu. Maskeler ve sosyal mesafeyle ilgili de sorunlar vardı. Partiye katılanlar polisle iş birliği yaptı. Polis hiçbir direnişle karşılaşmadı" dedi.

VİRÜSÜN YAYILIMINI ANLATAN CİNSELLİK EĞİTİMİ ALACAKLAR

Partinin organizatörü olduğu düşünülen üç kişi, baskından kısa süre sonra tutuklandı.

Fransa'da grup seks yetişkinlere yasal. Ancak olayla ilgilenen hakim, partiye katılanlara virüslerin yayılımıyla ilgili bilgiler de içeren temel cinsellik eğitimi verilmesini tavsiye etti.

YILBAŞINDA DA 2500 KİŞİLİK PARTİ DÜZENLENMİŞTİ

Fransa'da yaklaşık 2500 kişinin katıldığı yılbaşı partisi düzenlenmişti. Polisin partiyi dağıtması iki gün sürmüş, partiye katılanlar polise taş ve şişelerle saldırmıştı. Çıkan olaylarda üç polis memuru yaralanırken her bir katılımcıya 135 euro para cezası verilmişti.