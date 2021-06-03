Polis köpekleriyle vakit geçirmek isteyen öğrencinin dileğini Emniyet Müdürü yerine getirdi
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Polis köpekleriyle vakit geçirmek isteyen öğrencinin dileğini Emniyet Müdürü yerine getirdi

Polis köpekleriyle vakit geçirmek isteyen öğrencinin dileğini Emniyet Müdürü yerine getirdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Polis köpeklerini yakından görmek isteyen ortaokul öğrencisinin dileğini İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yerine getirdi.

Polis köpeklerini yakından görmek isteyen ortaokul öğrencisinin dileğini İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yerine getirdi.

Tuzla'da yaşayan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Eray Özkan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mektup yazarak, en büyük hayalinin polis köpeklerini yakından görmek ve onlarla vakit geçirmek istediğini anlattı.

Polis olmayı hayal ettiğini de yazan Özkan'a cevap gecikmedi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından isteği kabul edilen Özkan, Bayrampaşa'da bulunan Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'ne davet edildi. Burada eğitimli polis köpekleriyle doyasıya vakit geçiren Eray Özkan'a polis ekiplerince çeşitli hediyeler takdim edildi.

Oğlunun isteği üzerine yazdığı mektubu Emniyet Müdürü Aktaş'a gönderdiğini belirten Ali Rıza Özkan, yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Hayalini gerçekleştiren Eray Özkan da polis köpekleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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