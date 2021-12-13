Polis köpeği Ozly'nin kalecilik yeteneği
AA / Klebher Vasquez - Haberler | Güncel
Peru'da Rottweiler cinsi polis köpeği Ozly, başkent Lima sokaklarında asayişi sağlamanın yanı sıra futbola özel ilgi besliyor.
Peru'da Rottweiler cinsi polis köpeği Ozly, başkent Lima sokaklarında asayişi sağlamanın yanı sıra futbola özel ilgi besliyor. 7 yaşında 40 kilo olan Ozly, Magdalena del Mar beldesinde bulunan stadyumda ekiplerle birlikte futbol oynuyor, kaleye gelen topları bir kaleci ustalığı ile kurtarıyor.