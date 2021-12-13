Polis köpeği Ozly'nin kalecilik yeteneği

Peru'da Rottweiler cinsi polis köpeği Ozly, başkent Lima sokaklarında asayişi sağlamanın yanı sıra futbola özel ilgi besliyor. 7 yaşında 40 kilo olan Ozly, Magdalena del Mar beldesinde bulunan stadyumda ekiplerle birlikte futbol oynuyor, kaleye gelen topları bir kaleci ustalığı ile kurtarıyor.