Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi
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Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi

30.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:35

Diyarbakır'da bir kişi, torbacılar tarafından sokak ortasında kurşuna dizildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'ın 5 Nisan Mahallesi 896 Sokak'ta meydana gelen olayda, bir kişi geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda polislere iş verdiği iddiasıyla torbacılar tarafından sokak ortasına kurşunlandı. Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Güney Amerika değil Türkiye! Torbacılar, bir kişiyi sokak ortasında kurşuna dizdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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