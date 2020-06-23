Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
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Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor

ABD'nin San Jose kentinde 1 yaşındaki bir bebeğin yüzüne bilerek öksüren yaşlı kadın, polis tarafından her yerde aranıyor.

23.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:36

ABD'nin San Jose kentinde 12 Haziran tarihinde meydana gelen olayda yiyecek satılan bir dükkanda yüzü maskeli yaşlı kadın, sırada beklediği anlarda annesinin taşıdığı bebek arabasında yatmakta olan 1 yaşındaki bebeğin yüzüne doğru bilinçli bir şekilde öksürdü.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

60'lı yaşlarda, orta boylu beyaz ırktan olduğu bildirilen kadının üzerinde beyaz kıyafetler ve yüzünde maske takılı olduğu görülüyor. Sırada uzun süre beklemekten sıkıldığı ve sinirlendiği gözlenen kadının maskesini indirerek bebek arabasındaki 1 yaşındaki bebeğe tükürdüğü anlar da güvenlik kamerasına yakalandı.

HER YERDE ARANIYOR

Polis yetkilileri olayın şüphelisi kadını yakalayabilmek için harekete geçti. San Jose Polis Teşkilatı kadının yakalanabilmesi için halktan da yardım istedi. Kadın, olay anının videosu paylaşılarak sosyal medya duyurularıyla aranıyor.

Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
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