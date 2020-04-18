Polis ekiplerinden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Polis ekiplerinden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Haber
Burak Efe, Sakarya, Polis

Polis ekiplerinden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi 9 yaşındaki Burak Efe Civan: "En sevdiğim doğum günüm bu oldu" Korona virüs tedbirlerince sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Sakarya'da 9 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.

18.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:25
Polis ekiplerinden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

9 yaşındaki Burak Efe Civan: "En sevdiğim doğum günüm bu oldu"

SAKARYA - Korona virüs tedbirlerince sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Sakarya'da 9 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince ülkemizde de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 31 ilde 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'dan, 19 Nisan Pazar gecesi saat 00.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde ikamet eden Civan ailesi 9 yaşındaki çocuklarının doğum günü olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kutlama yapamadıklarını 155'i arayarak polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri doğum günü pastası alıp, Civan ailesinin evine giderek 9 yaşındaki Burak Efe Civan'a sürpriz yaptı.

Yapılan sürprizden mutluluk duyduğunu ifade eden 9 yaşındaki Burak Efe Civan, "En sevdiğim doğum günüm bu oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Polis ekiplerine teşekkürlerini sunan Burak Efe Can'ın babası Mahmut Civan, " Bu zorlu süreçte yanımızda olan İl Emniyet Müdürlüğümüze, polislerimize çok teşekkür ediyorum. Oğlumuzun bu mutlu gününde bize daha da mutluluk verdiniz" diye konuştu.

Polis ekiplerinden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı Haber
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haber
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi Haber
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım...
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ebru Şallı Serdar Ortaç Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Bülent Uygun Abdullah Avcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Polis ekiplerinden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:22:00. #1.14#
title