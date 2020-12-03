Son dakika haberi... Polis ekipleri hazırladıkları videoyla engelli bireylerin "sesi" oldu
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Son dakika haberi... Polis ekipleri hazırladıkları videoyla engelli bireylerin "sesi" oldu

03.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:32

Bir son dakika haberine göre Karabük Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan videoda, engelli bireylerin duygu ve düşüncelerine yer verildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan videoda, engelli bireylerin duygu ve düşüncelerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir video hazırladı.

Engelli bireylerin duygu ve düşüncelerinin aktarıldığı videoda, polis memurlarının engelli bireylerin her zaman yanında olduğu belirtiliyor.

Down sendromlu Berra Çelik'in eliyle kalp işareti yaparak "Sizi seviyorum" dediği videoda, görme engelli İbrahim Demirci'nin "Bugünün aydınlık dünyası yarın karanlık olabilir." uyarısına, zihinsel engelli Kayhan Kaya, Sümeyye Özsoy ve Seda Türkoğlu'nun "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganına yer veriliyor.

Ayrıca Bedensel engelli radyo programcısı İbrahim Bedir'in "Yapacaklarımızın sınırı olabilir ama ufkum geniş" mesajı, bedensel engelli Dilek Arı ve Muhittin Yılmaz'ın "Hayatta en büyük engelin engellenmek" olduğunu iletisi ile Demir Kartal Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularının "Hatırlanmak tek bir gün değil her gün" ifadesinin yer aldığı videoda, polisler de "Her zaman her yerde daima yanınızdayız" paylaşımında bulundu.

Son dakika haberi... Polis ekipleri hazırladıkları videoyla engelli bireylerin 'sesi' oldu
Son dakika haberi... Polis ekipleri hazırladıkları videoyla engelli bireylerin 'sesi' oldu
Son dakika haberi... Polis ekipleri hazırladıkları videoyla engelli bireylerin 'sesi' oldu
Son dakika haberi... Polis ekipleri hazırladıkları videoyla engelli bireylerin 'sesi' oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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