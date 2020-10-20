Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi

Adana'da polis ekipleri il genelinde koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında bir taksi şoförü polislere dezenfektan yerine tıraş losyonu gösterirken, polisler taksicinin dezenfektan sandığı şeyin tıraş losyonu olduğunu söyledi. Bunun üzerine aracını arayan şoför küçük bir kutu dezenfektan gösterdi ve yoluna devam etti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin 115 noktasında uygulama yaptı. Toplu taşıma araçlarında; dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti. Ekipler, toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ile yolculara koronavirüs tedbirlerini anlattı ve uyarılarda bulundu.

DEZENFEKTAN YERİNE TIRAŞ LOSYONU GÖSTERDİ

Ekiplerin denetim yaptığı sırada bir taksi sürücüsüne polisin, "Dezenfektanın nerede" diye sorması üzerine şoförün tıraş losyonu gösterdi. Polis, taksiciye elindekinin tıraş losyonu olduğunu söylerken, şoför araç içerisinde uzun bir arama sonucu küçük bir dezenfektan bulup gösterdi.

"ABİ NE KASKI"

Öte yandan ekipler, kask takmayan ve elektrikli bisiklet kullanan sürücü ile yolcuyu durdurdu. Şahıslara 'Neden kask takmadınız' diye soran ekipler, şahısların 'Abi ne kaskı' demesi dikkat çekti. Kimlik göstermeyen şahıslara cezai işlem uygulandı.

Şu ana kadar kent genelinde 47 ceza kesildiği ve denetimin akşama kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı