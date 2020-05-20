POLİS, CAMİDEN ÇALINAN TARİHİ ESERLERİ CAMİNİN İMAMINA TESLİM ETTİ
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POLİS, CAMİDEN ÇALINAN TARİHİ ESERLERİ CAMİNİN İMAMINA TESLİM ETTİ

Şişli'de bir sanat evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 78 parça tarihi eserden 21'inin Üsküdar'daki Kaptanpaşa Camii'nden 2015 yılında çalındığı anlaşılınca polis ekipleri camiye ait olan parçaları cami imamına teslim etti.

20.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:40

Şişli'de bir sanat evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 78 parça tarihi eserden 21'inin Üsküdar'daki Kaptanpaşa Camii'nden 2015 yılında çalındığı anlaşılınca polis ekipleri camiye ait olan parçaları cami imamına teslim etti.

Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına yönelik bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık yaptığı öğrenilen bir kişiyi iki aylık takibe aldı. Yapılan takip sonucunda ekipler Şişli'deki bir sanat evine operasyon düzenlemiş ve bir şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreste yapılan aramalarda toplam 78 parçadan oluşan Osmanlı dönemine ait 170 cm uzunluğunda cam vitray, İznik ve Çanakkale Seramik örnekleri, kilise ikon örnekleri, Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kase örnekleri, Safevi dönemine ait miğfer gibi tarihi eserler ele geçirilmişti.

Ele geçirilen 78 parça tarihi eserin 21'inin 1499 yılında inşa edilen Üsküdar Kaptanpaşa Camii'nden 2015 yılında çalındığı tespit edildi. Camiden çalınan çinilerin 18.yüzyıl işçiliği olduğu ve Tekfur Sarayı çinilerinden olduğu belirlendi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 parça tarihi eser çiniyi bugün Üsküdar'daki Kaptanpaşa Camii imamı Metin Aydoğan'a teslim etti. Çinileri teslim alan cami imamı Metin Aydoğan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ederken, Şu an mübarek Ramazan-i Şerif içerisinde bu güzel eserlere kavuşmak sevinç verici dedi.

Gözaltına alınan şüpheli Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

POLİS, CAMİDEN ÇALINAN TARİHİ ESERLERİ CAMİNİN İMAMINA TESLİM ETTİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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