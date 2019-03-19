Polis Baskını Kanlı Bitti

BILD gazetesinde yer alan habere göre Magdeburg'un Buckau semtindeki pazartesi gecesi saat 22.25 sıralarında bir mülteci polisten yardım istedi. Dört kişinin kendisini silahla tehdit edip saldırdığını söyleyen mülteciyi kurtarmak için polis verilen adrese gitti. Ağır silahlı özel timin kapıyı kırarak girdikleri evde dört saldırgan yakalandı. Baskın sırasında bir polis memuru ile bir mülteci yaralandı. Apartmanın girişindeki duvarlarda kan izleri dikkati çekti. Dört mültecinin diğer mülteciyi neden silahla tehdit edip saldırdığı ise henüz öğrenilemedi.