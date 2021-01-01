Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler
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Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler

01.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:12
Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kiraladıkları tekstil atölyesinde uyuşturucu satışı yapan 3 kişi, polis baskın yapınca kendilerini atölyeye kilitledi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kiraladıkları tekstil atölyesinde uyuşturucu satışı yapan 3 kişi, polis baskın yapınca kendilerini atölyeye kilitledi. Kapıyı açan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. 

Akyazı İnönü Mahallesi 7049 Sokak'ta bulunan atıl durumdaki bir tekstil atölyesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis, yeni yıla dakikalar kala baskın düzenledi. Operasyonda A.Ü., İ.T. E.K., kendilerini atölyeye kilitledi. Kapıyı açan polis ekipleri, atölyedeki 3 kişiyi gözaltına aldı. Atölyede yapılan aramada 60 gram esrar ve 75 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltındaki 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.   


Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler
Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler
Polis baskın yapınca kendilerini uyuşturucu sattıkları atölyeye kilitlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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