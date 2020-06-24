Polis babasının beylik tabancasını başına dayayıp tetiğe bastı
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Polis babasının beylik tabancasını başına dayayıp tetiğe bastı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis olan babasının beylik tabancasını başına dayayıp tetiğe basan 23 yaşındaki genç, kanlar içinde yere yığıldı.

24.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:37

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis olan babasının beylik tabancasını başına dayayıp tetiğe basan 23 yaşındaki genç, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Öğretmen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte yaşayan S.S., evde yalnız olduğu sırada polis memuru olan babasına ait beylik tabancasını alarak başına dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyarak eve gelen kardeş, S.S.'yi kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Merminin kafatasını delip geçtiği öğrenilen gencin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, durumu gören çevre sakinleri ise olayın nasıl olup bittiğini meraklı gözlerle izlerken polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Polis babasının beylik tabancasını başına dayayıp tetiğe bastı

Kaynak: İHA

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