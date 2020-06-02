Polis Atakan Arslan'ın şehit eden zanlı ve yanındakiler adliyede (2)
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Polis Atakan Arslan'ın şehit eden zanlı ve yanındakiler adliyede (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDIDiyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) ile yanında bulunan F.A. (20) ve M.A. (23) savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Polis Atakan Arslan'ın şehit eden zanlı ve yanındakiler adliyede (2)
02.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:27

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) ile yanında bulunan F.A. (20) ve M.A. (23) savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.E.C. ve F. A. mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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