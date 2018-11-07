Polis Aracı Motosiklete Çarptı: 64 Milyon TL Tazminat

ABD'nin Oakland kentinde kırmızı ışıkta geçen polis aracı, motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosikletli bir bacağını kaybederken, mahkeme şahsa 64.2 milyon TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Geçen yıl 25 Mart'ta yaşanan olayda, Broadway'de kırmızı ışıkta geçen polis aracı, motosikletli bir şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan adam ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede bir bacağını kaybetti. Olaya ilişkin polis memuruna ve emniyet müdürlüğüne dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde kararını açıklayan mahkeme, kazazedeye 12 milyon dolar yani yaklaşık 64.2 milyon Türk Lirası tazminat ödenmesine karar verdi.

(İHA)