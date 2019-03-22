Polis Adayları Organ Bağışçısı Oldu

Samsun'da, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden 300'ü organ bağışçısı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezince, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda organ bağışı eğitimi gerçekleştirildi.

Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Kazak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 30 bine yakın organ ve doku nakli bekleyen hasta bulunduğunu söyledi.

Her yıl bu hastaların bir kısmının organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğine işaret eden Kazak, "Türkiye'de maalesef 100 beyin ölümünün sadece 22'sinde organ bağışı gerçekleşiyor. Vücut bütünlüğünün bozulduğu gibi bazı gerekçelerle organ bağışına aileler onay vermiyor. Yaptığımız eğitimlerle bununla ilgili soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bölge koordinasyonunda geçen yıl 56 kişinin organlarının bağışlandığını bildiren Kazak, bu sayede 171 hastanın hayata tutunma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Kazak, sadece yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen kişilerden organ bağışı alındığını dile getirerek, "Alınan organlar zengin-fakir, din, dil, ırk cinsiyet ayrımı gözetmeksizin doku ve kan grubu uyumuna göre tıbbi aciliyet göz önünde bulundurularak ulusal koordinasyon merkezi tarafından bekleme listesinde bulunan hastaya nakledilir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından meslek yüksekokulunun 830 öğrencisinden 300'ü, gönüllü olarak organ bağışçısı olmaya karar verdi.

Kaynak: AA