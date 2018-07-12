Polatlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cihan K'nın kullandığı 19 EP 070 plakalı otomobil, Eti Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen İsmail Sönmez'e çarptı.

Kazada bir bacağı diz bölgesinden kopan Sönmez, ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sönmez kopan bacağının yerine dikilmesi amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kazayı görüp yaralıya ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan Zekeriya Sağlam, yaptığı açıklamada, Sönmez'in bacağına turnike uygulayarak kanamasını durdurmaya çalıştığını anlatarak, daha sonra ambulansı arayarak yardım çağırdıklarını söyledi.