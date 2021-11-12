Polatlı'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı - Haberler
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Polatlı'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

AA / Ali Tuna - Haberler | Güncel
Polatlı'da

Polatlı ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında trafik uygulaması gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Polatlı ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara- Eskişehir karayolunda gerçekleştirilen uygulamada Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, sürücüleri emniyet kemerinin önemini anlattı ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bulacak, emniyet kemerinin kaza esnasında ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini yüzde 60 oranında azalttığını söyledi.

Kaymakam Bulacak, özellikle aracın arka tarafında oturanların emniyet kemeri takmaları konusunda uyardıklarını kaydetti.

Emniyet görevlileri de seyir halindeki araçları durdurarak emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.

Polatlı'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı

Polatlı'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı

Polatlı'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı

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AA / Ali Tuna - Son Dakika Haberleri

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