Polatlı Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Polatlı Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Polatlı Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polatlı Belediyesi, sıcak yemek yardımları ile her sabah ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Polatlı Belediyesi, sıcak yemek yardımları ile her sabah ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Polatlı Belediyesi, Ramazan ayında gerçekleştirdiği gıda paketi dağıtımları, hilal kart yardımları ve mahallelerde kurulan gönül sofralarının yanı sıra sabahın erken saatlerinde Polatlı Belediye Evi'nde dağıttığı sıcak yemeklerle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın desteği ile korona virüsle mücadele kurallarına uygun olarak steril şartlarda hazırlanan günlük sıcak yemekler hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında Polatlı Belediye Evi'nde vatandaşlara ikram ediliyor.

Polatlı Belediyesi, antibakteriyel kaplarda özenle hazırladığı günlük sıcak yemekler ile hafta içi her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın sofrasına katkıda bulunuyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte sosyal belediyecilik parolasıyla gerçekleştirdiği yardımlara hız kazandıran ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam eden Polatlı Belediyesi, her sabah Belediye Aşevi'nde dağıttığı sıcak yemeklerle yüzlerce aileye yardımda bulunuyor. Polatlı Belediyesi ekipleri tarafından sabahın ilk ışıklarında hazırlanan sıcak yemekler sokağa çıkma yasaklarının bulunmadığı günlerde Belediye Evi'nde kurulan dağıtım noktasında 09.00-12.00 saatleri arasında Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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