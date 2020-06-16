Pokemon GO Oyuncularına Kötü Haber!
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Pokemon GO Oyuncularına Kötü Haber!

Pokemon GO, bugüne kadar çıkış yapan en başarılı mobil oyunlardan biri. Oyun her ay aktif destek ve etkinliklerle birlikte hala büyük bir kullanıcı topluluğuna sahip.

Pokemon GO Oyuncularına Kötü Haber!
16.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:10

Pokemon GO, bugüne kadar çıkış yapan en başarılı mobil oyunlardan biri. Oyun her ay aktif destek ve etkinliklerle birlikte hala büyük bir kullanıcı topluluğuna sahip. Geliştirici Niantic, sürekli yeni özellikler ekleyerek deneyimi geliştirmek için çalışıyor. Bununla birlikte, donanımın ilerlemesiyle şirketin yeni teknolojileri sadece daha yeni akıllı telefonlara vermesi anlamlı. Yapımcı bugün, Ağustos ayından itibaren 32-bit Android telefonlar için desteği keseceğini duyurdu.

Daha Yeni Akıllı Telefonlara Destek Verilecek

Niantic, geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve daha yeni cihazları ve işletim sistemlerini desteklemeye odaklanmak için böyle bir değişikliğin gerektiğini belirten kısa bir açıklama yaptı. Şu anda piyasadaki akıllı telefonların çoğu 64-bit işlemciye sahip. Yalnız 32-bit işlemcili akıllı telefonların sayısı da azımsanamaz. Eski işlemcili akıllı telefonlar artık ne yazık ki Pokemon GO oyununu çalıştırmayacak. Niantic tarafından tam liste verilmedi ancak örnek teşkil etmesi açısından birkaç model (Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3, Sony Xperia Z2, Z3, 1. Nesil Motorola Moto G, LG Fortune, Tribute, OnePlus One, HTC One M8, ZTE Overturee 3) paylaşıldı. Niantic, kullanıcılara hesap bilgilerini ve şifrelerini yedeklemelerini öneriyor.

İlginç olansa, bu değişiklik sadece 32-bit işlemci ile çalışan akıllı telefonları etkilemeyecek. 64-bit işlemcili ancak Android'in 32-bit sürümünü çalıştıran akıllı telefonlarda da (Motorola Moto G cihazları gibi) Pokemon GO çalışmayacak. 32-bit işlemcili telefonlar 64-bit işlemci desteğine sahip olmalarına rağmen desteği kaybedecek. Reddit'teki kullanıcılara göre, Ağustos ayında en az 60 telefon desteği kaybedecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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