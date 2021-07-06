Pokemon Go'nun 5. Yılına Özel Sunulan Uçan Pikachu Nasıl Yakalanır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pokemon Go'nun 5. Yılına Özel Sunulan Uçan Pikachu Nasıl Yakalanır?

Pokemon Go'nun 5. Yılına Özel Sunulan Uçan Pikachu Nasıl Yakalanır?
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Dünyanın gelmiş geçmiş en çok oynanan mobil oyunlarından Pokemon Go, beşinci yılını doldurdu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en çok oynanan mobil oyunlarından Pokemon Go, beşinci yılını doldurdu. Bundan tam beş sene önce Android ve iOS için piyasaya sürülen Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunu, akıl almaz bir talep görmüştü. Hatta Pokemon yakalamak uğruna olmayacak yerlere giren veya kafasını telefondan kaldırmayan bazı insanlar çoğu zaman ölümle burun buruna geliyordu.

Nitekim bölgesel bazlı yapılan bazı araştırmalar, oyunun trafik kazalarına, yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açtığını göstermişti. Tabii tüm bunlar oyuna olan ilgiyi azaltmadı ki, aksine Pokemon Go istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Her yıl ortalama 1 milyar dolar kazanan oyun, beşinci yılında ulaştı.

Yıldönümünü kutlamak için Uçan Pikachu dahil olmak üzere bir dizi oyun içi etkinlik ve bonus sunan geliştirici Niantic, eğlenceyi ikiye katladı. Peki, Uçan Pikachu nasıl yakalanır?

Pikachu, uçma yeteneğine sahip bir Pokemon değil, ancak beşinci doğum günü için gelen bir dizi balon sayesinde artık gökyüzünde süzülebiliyor. Bu nedenle fırsat varken bir tane yakalamak isteyebilirsiniz. Bu içeriğimizde, 5. yıl dönümü için sunulan Uçan Pikachu'yu nasıl yakalanacağını açıklıyoruz.

Her şeyden önce, Uçan Pikachu'nun Pokemon Go'da sınırlı süreli bir görünüm olduğunu belirtelim. 5. yıl dönümü balonlarıyla gökyüzünde süzülen bu özel görünüm, 15 Temmuz 2021 TSİ 20: 00'a kadar nerede olursanız olun, 5. yıl dönümü etkinliği sırasında ortaya çıkacak.

5. yıl dönümü etkinliği sırasında Uçan Pikachu ile karşılaşmanın ve yakalamanın üç farklı yolu vardır. Bunlar nelermiş, gelin hep birlikte bakalım.

Beş balonlu Uçan Pikachu, vahşi doğada yaygın bir Pokemon olarak görünecek. Ayrıca Darumaka aynı etkinlik için daha sık yumurtluyor.

Uçan Pikachu, tek yıldızlı bir baskın savaş karşılaşması olarak görünecek. Diğer birkaç daha nadir Pokemon arasında göründüğü için birkaç baskın yapmanız gerekebilir. Birini yakalamak için baskını kazanın.

5th Anniversary Collection Challenge'ı Pokemon'u yakalayarak tamamlarsanız, diğer şeylerin yanı sıra bir Flying Pikachu ile garantili bir karşılaşma ile ödüllendirileceksiniz.

Kaynak: Turkmmo

Pokemon Go'nun şimdiye kadarki geliri 5 milyar doları aştı!
Pokemon Go'nun şimdiye kadarki geliri 5 milyar doları aştı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Özçivit Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pokemon Go'nun 5. Yılına Özel Sunulan Uçan Pikachu Nasıl Yakalanır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:38:10. #1.15#

title