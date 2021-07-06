Pokemon Go'nun 5. Yılına Özel Sunulan Uçan Pikachu Nasıl Yakalanır?

Dünyanın gelmiş geçmiş en çok oynanan mobil oyunlarından Pokemon Go, beşinci yılını doldurdu.

Dünyanın gelmiş geçmiş en çok oynanan mobil oyunlarından Pokemon Go, beşinci yılını doldurdu. Bundan tam beş sene önce Android ve iOS için piyasaya sürülen Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunu, akıl almaz bir talep görmüştü. Hatta Pokemon yakalamak uğruna olmayacak yerlere giren veya kafasını telefondan kaldırmayan bazı insanlar çoğu zaman ölümle burun buruna geliyordu.

Nitekim bölgesel bazlı yapılan bazı araştırmalar, oyunun trafik kazalarına, yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açtığını göstermişti. Tabii tüm bunlar oyuna olan ilgiyi azaltmadı ki, aksine Pokemon Go istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Her yıl ortalama 1 milyar dolar kazanan oyun, beşinci yılında ulaştı.

Yıldönümünü kutlamak için Uçan Pikachu dahil olmak üzere bir dizi oyun içi etkinlik ve bonus sunan geliştirici Niantic, eğlenceyi ikiye katladı. Peki, Uçan Pikachu nasıl yakalanır?

Pikachu, uçma yeteneğine sahip bir Pokemon değil, ancak beşinci doğum günü için gelen bir dizi balon sayesinde artık gökyüzünde süzülebiliyor. Bu nedenle fırsat varken bir tane yakalamak isteyebilirsiniz. Bu içeriğimizde, 5. yıl dönümü için sunulan Uçan Pikachu'yu nasıl yakalanacağını açıklıyoruz.

Her şeyden önce, Uçan Pikachu'nun Pokemon Go'da sınırlı süreli bir görünüm olduğunu belirtelim. 5. yıl dönümü balonlarıyla gökyüzünde süzülen bu özel görünüm, 15 Temmuz 2021 TSİ 20: 00'a kadar nerede olursanız olun, 5. yıl dönümü etkinliği sırasında ortaya çıkacak.

5. yıl dönümü etkinliği sırasında Uçan Pikachu ile karşılaşmanın ve yakalamanın üç farklı yolu vardır. Bunlar nelermiş, gelin hep birlikte bakalım.

Beş balonlu Uçan Pikachu, vahşi doğada yaygın bir Pokemon olarak görünecek. Ayrıca Darumaka aynı etkinlik için daha sık yumurtluyor.

Uçan Pikachu, tek yıldızlı bir baskın savaş karşılaşması olarak görünecek. Diğer birkaç daha nadir Pokemon arasında göründüğü için birkaç baskın yapmanız gerekebilir. Birini yakalamak için baskını kazanın.

5th Anniversary Collection Challenge'ı Pokemon'u yakalayarak tamamlarsanız, diğer şeylerin yanı sıra bir Flying Pikachu ile garantili bir karşılaşma ile ödüllendirileceksiniz.

Kaynak: Turkmmo