Point Blank Klan Savaşları sunucu ekibi duyuruldu!

5.000 TL ödül havuzuna sahip Point Plank Klan Savaşları'nın canlı yayın sunucu ekibi duyuruldu. En iyi 3 takımın nakit para ödülüne sahip olacağı Klan Savaşlarında, 4-8.takımlar ise oyun içi Tam Gold ile ödüllendirilecek.

9 Eylül Pazar günün gerçekleşecek Yarı Final ve Final mücadelelerini ise Deniz "Articuno" Karademir'in özlenen anlatımı ile PBTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Turnuva'ya kayıtlar halen daha devam etmekte. Kayıtlar 16 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de sona erecek ve Turnuva 18 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Toplamda 4500 TL nakit paranın dağıtılacağı Point Blank Klan Savaşları turnuvasının ödül havuzu ise şu şekilde oldu;

Takım : 2.000 TL

Takım : 1.500 TL

Takım : 1.000 TL

ve 8. Takımlar : 10.000 TG

Klan Savaşları Turnuvası hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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