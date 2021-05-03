PMPL Türkiye Hafta 2 Gün 2 sonrasında genel puan tablosu yayımlandı!

Puan durumu gittikçe kızışıyor!

Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Xiaomi sponsorluğunda düzenlen PMPL Türkiye Hafta 2 Gün 2 genel puan tablosu yayımlandı.

Atmosfer kızışıyor çünkü esporcular gıpta ile bakılan unvana ulaşmak için tüm güçleriyle savaşıyorlar. PUBG MOBILE Pro League Turkey takımlarının bugün gerçekleşen maçlar sonrasında sıralaması sizlerle!

Next Rüya Gaming 303 Puan

Futbolist 268 Puan

Blaze Esports 259 Puan

World of Wonders 231 Puan

S2G Esports 222 Puan

1907 Fenerbahçe Esports 219 Puan

Getso Esports 203 Puan

Respect Esports 157 Puan

Galatasaray Espor 155 Puan

fastPay Wildcats 138 Puan

13. Bölge Gaming 136 Puan

Digital Athletics 111 Puan

Beşiktaş Espor 105 Puan

CREW Jolly 103 Puan

Surreal Esport 99 Puan

Inflames Esports 94 Puan

Karagümrük Espor 68 Puan

MRTK Bilişim Team Bitcoin 62 Puan

Lucid Sublime Dreams

Turnuvadaki tüm takımlara başarılar!

Kaynak: Playerbros