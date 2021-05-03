PMPL Türkiye Hafta 2 Gün 2 sonrasında genel puan tablosu yayımlandı!
Puan durumu gittikçe kızışıyor!
Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Xiaomi sponsorluğunda düzenlen PMPL Türkiye Hafta 2 Gün 2 genel puan tablosu yayımlandı.
Atmosfer kızışıyor çünkü esporcular gıpta ile bakılan unvana ulaşmak için tüm güçleriyle savaşıyorlar. PUBG MOBILE Pro League Turkey takımlarının bugün gerçekleşen maçlar sonrasında sıralaması sizlerle!
Next Rüya Gaming 303 Puan
Futbolist 268 Puan
Blaze Esports 259 Puan
World of Wonders 231 Puan
S2G Esports 222 Puan
1907 Fenerbahçe Esports 219 Puan
Getso Esports 203 Puan
Respect Esports 157 Puan
Galatasaray Espor 155 Puan
fastPay Wildcats 138 Puan
13. Bölge Gaming 136 Puan
Digital Athletics 111 Puan
Beşiktaş Espor 105 Puan
CREW Jolly 103 Puan
Surreal Esport 99 Puan
Inflames Esports 94 Puan
Karagümrük Espor 68 Puan
MRTK Bilişim Team Bitcoin 62 Puan
Lucid Sublime Dreams
Turnuvadaki tüm takımlara başarılar!
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Kaynak: Playerbros