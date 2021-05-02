PMPL Süper Hafta Sonu Gün 1 En İyi Anları paylaşıldı!

Videodaki klipler resmen yanıyor!

PUBG Mobile Türkiye hesabı, PMPL Süper Hafta Sonu Gün 1'in tamamlanmasıyla birlikte "En İyi Anlar" videosunu paylaştı.

PMPL Türkiye Ligi Hakkında Bilgi

Ligde sırasıyla Erangel - Miramar - Erangel - Miramar - Erangel haritaları oynanıyor. Hafta içi oynanan normal maçlar haricinde hafta sonları "Süper Hafta Sonu" adı altında farklı formatta maçlar da oynanıyor. Hafta içi ve hafta sonu oynanan maçların sıralamaları da farklı oluyor. Lige katılan çoğu takım da ülkemizde bilinen espor organizasyonları. Buna ek olarak herhangi bir organizasyon altında oynamayıp lige katılan takımlar da var.

Süper Hafta Sonu Gün 1 sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde:

Next Rüya Gaming 261 Puan

Futbolist 235 Puan

World of Wonders 205 Puan

1907 Fenerbahçe Espor 185 Puan

Blaze Esports 181 Puan

S2G Esports 177 Puan

Respect Esports 135

Getso Esports 133 Puan

fastPay Wildcats 122 Puan

Galatasaray Espor 110 Puan

Kaynak: Playerbros