PMPL European Championship 1. Sezon çok yakında başlıyor!
PMPL European Championship 1. Sezon'da ülkemizi supmassblaze, FBespor, FutbolistCo, S2G Esports ve World of Wonders ekipleri temsil edecek.
PMPL European Championship 1. Sezon 11 Kasım 2021 Perşembe günü başlıyor. Turnuvada ülkemizi 5 Türk takımı temsil edecek.
1907 Fenerbahçe Esports
Bochka
Rebelion
Dokunma
Knox
Falky
Futbolist
Solkay
Lovazin
Raum
Lutz
Elvis
Kozki
Supermassive Blaze
Ketch
Korcerrah
Savien
Tron
ABeatifulDeath
S2G Esports
Sylas
RipSevinnn
Timber
Calse
World of Wonders
Enjoyy7
Recent
Sword
SonHP
Turnuvaya Avrupa, CIS ve Türkiye takımları katılım sağlayacak. Turnuva 11 Kasım Perşembe günü başlayacak ve Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde devam edecek. Turnuvada mücadele edecek diğer takımlar ise şöyle:
Natus Vincere
KoninaPower
1218
MadBulls
De Muerte
ARCRED
Game-Lord
Exquisite Decode UK
Unicorns of Love
Giants Gaming
Eastern Stars
Turnuvada bizi temsil edecek olan 1907 Fenerbahçe, Futbolist, SuperMassive Blaze, S2G Esports ve World of Wonders takımlarımıza gönülden başarılar diliyoruz.Turnuva hakkında daha detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.
Turnuvayı izleyebileceğiniz linkler:
Youtube
Nonolive
Nimotv
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