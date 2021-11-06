PMPL European Championship 1. Sezon çok yakında başlıyor!

PMPL European Championship 1. Sezon 11 Kasım 2021 Perşembe günü başlıyor. Turnuvada ülkemizi 5 Türk takımı temsil edecek.

1907 Fenerbahçe Esports

Bochka

Rebelion

Dokunma

Knox

Falky

Futbolist

Solkay

Lovazin

Raum

Lutz

Elvis

Kozki

Supermassive Blaze

Ketch

Korcerrah

Savien

Tron

ABeatifulDeath

S2G Esports

Sylas

RipSevinnn

Timber

Calse

World of Wonders

Enjoyy7

Recent

Sword

SonHP

Turnuvaya Avrupa, CIS ve Türkiye takımları katılım sağlayacak. Turnuva 11 Kasım Perşembe günü başlayacak ve Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde devam edecek. Turnuvada mücadele edecek diğer takımlar ise şöyle:

Natus Vincere

KoninaPower

1218

MadBulls

De Muerte

ARCRED

Game-Lord

Exquisite Decode UK

Unicorns of Love

Giants Gaming

Eastern Stars

Turnuvada bizi temsil edecek olan 1907 Fenerbahçe, Futbolist, SuperMassive Blaze, S2G Esports ve World of Wonders takımlarımıza gönülden başarılar diliyoruz.Turnuva hakkında daha detaylı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Turnuvayı izleyebileceğiniz linkler:

Youtube

Nonolive

Nimotv

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