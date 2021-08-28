PMCO Türkiye Finalleri 3. gün maçları ile tüm hızıyla devam ediyor!
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PMCO Türkiye Finalleri 3. gün maçları ile tüm hızıyla devam ediyor!

PMCO Türkiye Finalleri 3. gün maçları ile tüm hızıyla devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PMCO Türkiye Finalleri tüm hızıyla devam ediyor!

PMCO Türkiye Finalleri 3. gün maçları ile tüm hızıyla devam ediyor, peki 2. gün maçlarında neler yaşandı, puan tablosunda son durum ne gelin beraber bakalım!

Hatırlarsınızki ilk gün maçlarının ardından Regnum Carya Esports liderliği ele geçirmeyi başarırken, GoodFellas ve S2G Esports lideri hemen arkadan takip ediyordu. İkinci gün maçlarının tamamlanması ile Regnum Carya Esports liderliğini korudu ve puanını 135'e kadar çıkardı. S2G Esports 117 puan ile onu takip ederken 1907 Fenerbahçe Espor da 99 puan ile sıralamada üçüncü sırayı aldı.

İşte ikinci günün en değerli oyuncuları!

Kaynak: Playerbros

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