Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı
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Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Güncel

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, doğum yeri olan Tokat'ta vefatının 121'nci yıl dönümünde anıldı.

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı

TOKAT - Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, doğum yeri olan Tokat'ta vefatının 121'nci yıl dönümünde anıldı.

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatının yıl dönümü dolayısı ile Devegörmez Mahallesi'nde bulunan Gazi Osman Paşa Müzesi'nde anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı. Plevne'de bir kahramanlık destanı yazan Gazi Osman Paşa'nın adını tarihe altın harflerle yazdırmış olduğunu kaydetti. Düşmanlarının bile Gazi Osman Paşa'nın cesareti ve kahramanlığı önünde saygı ile eğilmiş olduğunun altını çizen Başkan Eroğlu, "Adına destanlar marşlar, türküler yazdığımız, üniversitemize, kışlamıza, okullarımıza, caddelerimize gururla adını verdiğimiz Osman Paşa'yı ve Plevne ruhunu iyi anlamalıyız ve genç kuşaklara iyi anlatmalıyız. Bu vesile ile vefatının 121. yıl dönümünde Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'yı, kahraman askerlerini ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmet ile anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu. Gazi Osman Paşa'nın anısına yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Gazi Osman Paşa müzesi bahçesinde öğrencilerin yaptığı resim sergisinin gezilmesinin ardından tören sona erdi.

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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