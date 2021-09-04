PlayStation Store'da hafta sonu indirimleri başladı!
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PlayStation Store'da hafta sonu indirimleri başladı!

PlayStation Store'da hafta sonu indirimleri başladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store kullanıcıları için bu hafta sonu %70'e varan indirim kampanyasını başlattı.

Pandeminin de etkisiyle son dönemde büyüyen oyun endüstrisi, dev oyun şirketlerine büyük kazançlar sağladı. Birçok platform kullanıcılarını sevindirmek için mağazalarında bulunan oyunlarda indirimler yapmaya devam ediyor. İşte Sony Interactive Entertainment'ın, bu hafta sonu kullanıcı için PlayStation Store üzerinden indirim yaptığı oyunlar ve fiyatları!

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PLAYSTATION STORE'DA İNDİRİME GİREN OYUNLAR

  • Spider-Man: Miles Morales - yüzde 33 (459 TL'den 307,53 TL'ye düştü)
  • Grand Theft Auto V: Premium Edition - yüzde 56 (199 TL'den 87,56 TL'ye düştü)
  • Demon's Souls - yüzde 31 (619 TL'den 427,11 TL'ye düştü)
  • Ratchet & Clank: Rift Apart – yüzde 13 (619 TL'den 538,53 TL'ye düştü)
  • Immortal Fenyx Rising – yüzde 57 (599 TL'den 257,57 TL'ye düştü)
  • Far Cry New Dawn – yüzde 70 (269 TL'den 80,70 TL'ye düştü)
  • Marvel's Spider Man – yüzde 50 (249 TL'den 124,50 TL'ye düştü)
  • Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – yüzde 65 (669 TL'den 234,15 TL'ye düştü)
  • Borderlands 3: Ultimate Edition – yüzde 50 (709 TL'den 354,50 TL'ye düştü)
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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