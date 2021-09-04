PlayStation Store'da hafta sonu indirimleri başladı!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store kullanıcıları için bu hafta sonu %70'e varan indirim kampanyasını başlattı.

Pandeminin de etkisiyle son dönemde büyüyen oyun endüstrisi, dev oyun şirketlerine büyük kazançlar sağladı. Birçok platform kullanıcılarını sevindirmek için mağazalarında bulunan oyunlarda indirimler yapmaya devam ediyor. İşte Sony Interactive Entertainment'ın, bu hafta sonu kullanıcı için PlayStation Store üzerinden indirim yaptığı oyunlar ve fiyatları!

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PLAYSTATION STORE'DA İNDİRİME GİREN OYUNLAR