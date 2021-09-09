PlayStation, PSVR oyun geliştiricisi Firesprite'ı satın aldı

Sony, The Playroom ve The Persistence VR gibi PlayStation oyunlarının arkasındaki oyun stüdyosu Firesprite'ı satın aldığını duyurdu.

Sony, daha önce iki VR oyununda iş birliği yaptığı İngiltere merkezli oyun stüdyosu Firesprite'ı satın aldı. Firesprite, The Playroom ve Run Sackboy gibi PSVR'a özel hazırladığı oyunlarla tanınıyor.

Resmi PlayStation Blog'daki bir gönderiye göre Sony, Firesprite'ı satın aldı ve bu durum PlayStation stüdyosunda memnuniyetle karşılandı. Gönderide, ekibin Sony ile çalışmaktan ne kadar heyecan duyduğunu tartışan ve geliştirme aşamasında olan bazı projelere dair ipuçları veren Firesprite genel müdürü Graeme Ankers'in bir açıklaması yer alıyor.

SONY, SON DÖNEMDE BİRÇOK OYUN STÜDYOSUNU SATIN ALDI

Firesprite, Sony'nin son dönemde satın aldığı sadece birkaç oyun stüdyosundan biri. PlayStation, Haziran ayında Returnalgeliştiricisi Housemarque'ı ve Temmuz ayında PC bağlantı noktası stüdyosu Nixxes Software'i satın aldı. Sony'nin Bluepoint Studios'u satın aldığına dair söylentiler de var, ancak bunlar henüz resmiyete dökülmedi.

Sony'nin, PSVR 2'nin piyasaya sürülmesine hazırlık olarak yeni PSVR oyunları üretmesi için Firesprite'ı satın alması mantıklı bir anlaşma gibi görünüyor. PlayStation stüdyosunun, kısa bir süre içinde ekip kadrosuna birkaç stüdyo eklemesi ileride büyük yapımların geleceğinin bir habericisi niteliğinde. Ayrıca Sony'nin, yıl sonuna kadar daha fazla stüdyonun bünyesine katması mümkün.