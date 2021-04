PlayStation Plus Mayıs 2021 ücretsiz oyunları açıklandı!

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Mayıs ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ay listelenen oyunlar arasında PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını bekleyen üç kaliteli yapım bulunuyor. Detaylar haberimizde!

Sony Interactive Entertainment, Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu. Sony'nin listesinde yer alan oyunlar arasında milyonlarca oyuncunun severek oynadığı popüler yapımlar yer alıyor.

Sony geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Mayıs ayında da abonelerine özel kaliteli oyunlar listemiş. Popüler FPS oyunu Battlefield V'i PS Plus kullanıcıları artık ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Ayrıca, okyanusta geçen açık dünya hayatta kalma türünün sevilen oyunlarından Stranded Depp de tüm PS Plus kullanıcıları için ücretsiz dağıtılıyor. Bu ayın PS Plus kullanıcılarına özel oyunu ise Wrecfest oldu.

PlayStation Plus abonelerine özel yapılan bu Mayıs ayı etkinliği 4 Mayıs itibarıyla kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bu tarihe kadar isteyen kullanıcılar Nisan ayının oyunlarını da indirebilecek.Bilindiği üzere Nisan ayında Days Gone, Zombie Army 4: Dead War ve Oddworld: Soulstorm ücretsiz olarak dağıtılmıştı.

PLAYSTATION PLUS MAYIS 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI