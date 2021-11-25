PlayStation Plus Aralık 2021 oyunları sızdırıldı

Sızdırılan bilgilere göre Playstation Plus aboneleri, Sony'nin abonelik hizmetine gelen oyunlardan oluşan üç adet oyuna ücretsiz erişim elde edecek.

PS Plus abonelerinin Aralık ayında aboneliklerinin bir parçası olarak alabileceği üç oyun, PS4 ve PS5 için Godfall Challenger Edition ve PS4 için Lego DC Super Villians ve Mortal Shell verilecek.

Daha önce de sızdırılan PS Plus oyunlarını doğru şekilde bir şekilde sızdıran Dealabs kullanıcısı Killbill-Kun, Eylül, Ekim ve Kasım PS Plus oyunlarını sızdırmıştı.

GODFALL CHALLENGER EDITION

Godfall, Counterplay Games tarafından geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunudur. Oyun, 12 Kasım 2020'de Microsoft Windows ve Playstation 5'de yayınlandı. Godfall söylentilere göre PS5 ve PS4'e gelecek.

LEGO DC SUPER VILLIANS

Lego DC Super-Villains, Traveller's Tales tarafından geliştirilen Lego temalı bir aksiyon-macera platformu video oyunudur. PS4'e gelecke.

MORTAL SHELL

Mortal Shell, Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma video oyunudur. Souls serisiyle karşılaştırılmış ve 18 Ağustos 2020'de Playstation 4, Xbox One ve Epic Game Store üzerinden Microsoft Windows'ta yayınlanmıştır. PS Plus aboneleri için ise PS4 kullanıcılarına gelecek.

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