PlayStation Plus aboneliğinde kaçırılmayacak indirim fırsatı başladı!

PlayStation kullanıcılarını oyunlara para vermekten kurtaran abonelik sistemi PlayStation Plus aboneliğinde %50 indirim kampanyası başladı.

Sony, PlayStation kullanıcılarını sevindiren haber paylaştı. Artık sadece, 120,00 TL ödeyerek 12 ay boyunca PlayStation Plus aboneliğinden yararlanabiliyorsunuz.

Daha öncesinde de %25 indirim yapan Sony, uzun süredir PlayStation Plus aboneliğine indirim uygulamıyordu. PlayStation Plus'ın 12 aylık abonelik indiriminden yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

PlayStation Plus abonelik indirimi 30 Ağustos 23.59'da sona erecek. Kullanıcı başına bir tane ile sınırlı olan bu abonelikten, mevcutta aboneliği bulunan kullanıcılar yararlanamayacak.

PlayStation Plus abonelikleri mevcut abonelik iptal edilene kadar devam eder. Nasıl iptal edileceğini ilişkin detaylar için PS Plus şartlarına göz atabilirsiniz.

PLAYSTATION PLUS ABONELİK FİYATLARI