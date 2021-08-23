PlayStation özel oyunu Wild iptal edildi
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PlayStation özel oyunu Wild iptal edildi

PlayStation özel oyunu Wild iptal edildi
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2014 yılında PlayStation'a özel olarak çıkış yapan hayatta kalma oyunu Wild için geliştirme aşaması durdu ve iptal kararı alındı.

Wild Sheep Studio tarafından geliştirilen, 2014'te PlayStation'a özel olarak çıkış yapan açık dünya hayatta kalma macera oyunu Wild'ın, geliştirme aşaması durdu ve oyun için iptal kararı alındı.

VentureBeat'ten Jeff Grubb'un yaptığı açıklamaya göre, oyun üzerinde uzun yıllar hiçbir güncelleme yapılmadı ve sonrasında iptal kararı alındı. Jeff Grubb: "Bence Michel Ancel projeyi terk etti… artık üzerinde çalışmıyor ve proje tamamen kapatıldı. Üzerinde çalışan ekip başka projeler üzerinde çalışıyor'' dedi.

Eylül 2020'de Ubisoft Montpellier kurucusu Michel Ancel, oyun endüstrisinden emekli olduğunu duyurdu, ancak oyundaki geliştirmenin onsuz devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ancel daha sonra Ağustos 2021'de oyundaki geliştirmelerin durduğu ve oyunun iptal edildiği açıkladı. Jeef Grubb'ın öngörüleri de doğruluk kazanmış oldu.

WILD TANITIM YAZISI

Rayman ve Beyond Good & Evil gibi önemli oyun serilerinde tanıdığımız Michel Ancel'ın kurduğu bağımsız oyun stüdyosu Wild Sheep Studios'un ilk projesi Wild oluyor. Online tabanlı hayatta kalma oyunu olan Wild'da, insanlığın ilk yıllarına gidiyoruz. Doğayla iç içe olduğumuz yapımda sadece doğaya karşı değil, insanlar olarak birbirimize karşı da mücadele vereceğiz.

WILD TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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