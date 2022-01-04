PlayStation Now Ocak ayı oyunları açıklandı

PlayStation Now, yeni yıla 4 Ocak'tan itibaren oynanabilen altı farklı oyunla başlıyor.

Mortal Kombat 11

İkonik dövüş serisinin 11. Yeni karakterler savaşın akışını bükme, kendilerine değerli saniyeler satın alma ve üstünlüğü ele alma gücüyle savaşa girerken zamanın kendisinin manipülasyona tanık olun. Savaş sertleştirilmiş savaşçılar eski benlikleriyle karşılaşır, Time Quakes maçları sarsar ve Mortal Kombat hakkında bildiğinizi düşündüğünüz her şey acımasız turnuvanın arkasındaki tüm güçlü güç kendini ortaya çıkardıkça zorlanacaktır.

Final Fantasy XII: Zodiac Age

İvalice dünyasında bir savaş çağına girin. Arked İmparatorluğu tarafından fethedilen küçük Dalmasca krallığı harabeye dönerek ve belirsizlik içinde kalır. Tahtın tek varisi prenses Ashe, kendini ülkesini özgürleştirmek için direnişe adar. Savaşta ailesini kaybeden genç bir adam olan Vaan, gökyüzünde özgürce uçmanın hayalini kurar. Özgürlük ve düşmüş kraliyet ailesi için bir mücadelede, vatanlarını özgürleştirmek için kahramanca bir maceraya atılırken bu beklenmedik müttefiklere ve yoldaşlarına katılın.

Fury Unleashed

Bu hızlı tempolu düzenbazlıkta sürekli değişen bir çizgi romanın sayfalarında ilerleyin. Yerel veya çevrimiçi kooperatifte tek başınıza oynayın, silahlarınızı genişletin ve kahramanınızı her koşuda yükseltin. Tüm bunlar yaratıcınızın size olan inancını neden kaybettiğini öğrenmek ve yanıldığını kanıtlamak için.

Unturned

Modern toplumun zombi istilası altındaki kalıntıları olan açık dünya kum havuzunda hayatta kalan biri rolünü üstlenin. Arkadaşlarınızla çalışın ve yaşayanlar arasında kalmak için ittifaklar kurun. Zombilere karşı hayatta kalmak için silah ve malzemeler bulun ve oyunda ilerlerken yükseltmeler için kullanılabilecek deneyim puanları kazanın. Özel sunucular sayesinde çevrimiçi hayatta kalın ve 24 arkadaşınızla birlikte savaşın veya evdeki macerayı bölünmüş ekranlı çok oyunculu olarak paylaşın.

Super Time Force Ultra

Super Time Force Ultra, zaman yolculuğuna geçen bir bükülme ile aksiyon dolu bir platform oyunudur! Zamanın kontrolünü sizde, bükerek ve savaş alanında avantajınıza esneterek. Zamanı geri alın ve ne zaman aksiyona geri döneceğinizi seçin, benzersiz bir tek oyunculu co-op deneyiminde geçmiş benliklerinizle takım olun! 19'a kadar benzersiz karakterin kontrolünü ele alın ve uzun zaman önce geçmişten uzak geleceğe kadar altı farklı zaman diliminde savaşın.

Kerbal Space Program: Enchanced Edition

Kerbal Uzay Programı'nda, Kerballar olarak bilinen uzaylı ırkının uzay programının sorumluluğunu üstlenin. Gerçekçi aerodinamik ve yörünge fiziğine dayanarak uçan (veya olmayan) tam işlevsel uzay araçlarını birleştirmek için bir dizi parçaya erişebilirsiniz. Kerbol güneş sistemindeki uyduları ve gezegenleri keşfetmek için Kerbal mürettebatınızı yörüngeye ve ötesine (onları hayatta tutarken) fırlatın, keşif gezinizin erişimini genişletmek için üsler ve uzay istasyonları inşa edin.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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