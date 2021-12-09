PlayStation, Kasım ayının en popüler oyunlarını açıkladı

Sony, Playstation 5, Playstation 4 ve PlayStation VR oyunlarını Amerika/ Kanada ve Avrupa olmak üzere ikiye ayırarak en popüler PlayStation oyunlarını açıkladı. PlayStation VR geçen ay olduğu gibi de Amerika/Kanada ve Avrupa'da liderlik koltuğunu Beat Saber'a bırakmış durumda.

PlayStation'a çıkan yeni oyunlarla beraber liderlik sıralamalarında değişiklikler oldu. Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, GTA Trilogy The Definitive Edition gibi yeni çıkış yapan oyunlar listede başlarda yer aldı.