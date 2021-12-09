PlayStation, Kasım ayının en popüler oyunlarını açıkladı - Haberler
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PlayStation, Kasım ayının en popüler oyunlarını açıkladı

PlayStation, Kasım ayının en popüler oyunlarını açıkladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Her ay açıklandığı gibi bu ay da geçtiğimiz ayın en popüler PlayStation 5, PlayStation 4 ve PlayStation VR oyunları açıklandı.

Sony, Playstation 5, Playstation 4 ve PlayStation VR oyunlarını Amerika/ Kanada ve Avrupa olmak üzere ikiye ayırarak en popüler PlayStation oyunlarını açıkladı. PlayStation VR geçen ay olduğu gibi de Amerika/Kanada ve Avrupa'da liderlik koltuğunu Beat Saber'a bırakmış durumda.

PlayStation'a çıkan yeni oyunlarla beraber liderlik sıralamalarında değişiklikler oldu. Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, GTA Trilogy The Definitive Edition gibi yeni çıkış yapan oyunlar listede başlarda yer aldı.

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Amerika/Kanada Avrupa
1 Call of Duty: VanguardCall of Duty: Vanguard
2 Battlefield 2042Battlefield 2042
3 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive EditionGrand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
4 NBA 2K22FIFA 22
5 Marvel's Spider-Man: Miles MoralesMarvel's Guardians of the Galaxy
6 Marvel's Guardians of the GalaxyFarming Simulator 22
7 Madden NFL 22Marvel's Spider-Man: Miles Morales
8 Far Cry 6Far Cry 6
9 The Elder Scrolls V: Skyrim Special EditionNBA 2K22
10 FIFA 22DEATHLOOP
11 DEATHLOOPThe Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
12 Riders RepublicResident Evil Village
13 Assassin's Creed ValhallaSTAR WARS Jedi: Fallen Order
14 Back 4 BloodJurassic World Evolution 2
15 Demon's SoulsAssassin's Creed Valhalla
16 Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUTRiders Republic
17 STAR WARS Jedi: Fallen OrderDemon's Souls
18 Ratchet & Clank: Rift ApartDOOM Eternal
19 DOOM EternalIt Takes Two
20 Resident Evil VillageF1 2021

Amerika/Kanada Avrupa
1 Call of Duty: VanguardCall of Duty: Vanguard
2 Battlefield 2042FIFA 22
3 NBA 2K22Battlefield 2042
4 Madden NFL 22Grand Theft Auto V
5 Grand Theft Auto VFarming Simulator 22
6 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive EditionThe Last of Us Part II
7 FIFA 22The Crew 2
8 JUMP FORCEGrand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
9 Red Dead Redemption 2 Minecraft
10 MinecraftRed Dead Redemption 2
11 Marvel's Spider-Man: Miles MoralesJUMP FORCE
12 Tom Clancy's Ghost Recon BreakpointThe Sims 4
13 Far Cry 6NBA 2K22
14 The Crew 2Need for Speed Payback
15 UFC 4UFC 4
16 The Last of Us Part IIA Way Out
17 Assassin's Creed ValhallaThe Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
18 NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKERCyberpunk 2077
19 Farming Simulator 22Fall Guys: Ultimate Knockout
20 Back 4 BloodFar Cry 6

Amerika/Kanada Avrupa
1 Beat SaberBeat Saber
2 Gun Club VRSniper Elite VR
3 Job SimulatorGun Club VR
4 The Elder Scrolls V: Skyrim VRJob Simulator
5 Sniper Elite VRRick and Morty: Virtual Rick-ality
6 Surgeon Simulator: Experience RealitySurgeon Simulator: Experience Reality
7 Rick and Morty: Virtual Rick-alityGORN
8 GORNDrunkn Bar Fight
9 Swordsman VRSwordsman VR
10 SUPERHOT VRThe Room VR: A Dark Matter

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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