PlayStation, Kasım ayının en popüler oyunlarını açıkladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Her ay açıklandığı gibi bu ay da geçtiğimiz ayın en popüler PlayStation 5, PlayStation 4 ve PlayStation VR oyunları açıklandı.
Sony, Playstation 5, Playstation 4 ve PlayStation VR oyunlarını Amerika/ Kanada ve Avrupa olmak üzere ikiye ayırarak en popüler PlayStation oyunlarını açıkladı. PlayStation VR geçen ay olduğu gibi de Amerika/Kanada ve Avrupa'da liderlik koltuğunu Beat Saber'a bırakmış durumda.
PlayStation'a çıkan yeni oyunlarla beraber liderlik sıralamalarında değişiklikler oldu. Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042, GTA Trilogy The Definitive Edition gibi yeni çıkış yapan oyunlar listede başlarda yer aldı.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
|Amerika/Kanada
|Avrupa
|1
|Call of Duty: Vanguard
|Call of Duty: Vanguard
|2
|Battlefield 2042
|Battlefield 2042
|3
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|4
|NBA 2K22
|FIFA 22
|5
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|Marvel's Guardians of the Galaxy
|6
|Marvel's Guardians of the Galaxy
|Farming Simulator 22
|7
|Madden NFL 22
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|8
|Far Cry 6
|Far Cry 6
|9
|The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
|NBA 2K22
|10
|FIFA 22
|DEATHLOOP
|11
|DEATHLOOP
|The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
|12
|Riders Republic
|Resident Evil Village
|13
|Assassin's Creed Valhalla
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|14
|Back 4 Blood
|Jurassic World Evolution 2
|15
|Demon's Souls
|Assassin's Creed Valhalla
|16
|Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
|Riders Republic
|17
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|Demon's Souls
|18
|Ratchet & Clank: Rift Apart
|DOOM Eternal
|19
|DOOM Eternal
|It Takes Two
|20
|Resident Evil Village
|F1 2021
|Amerika/Kanada
|Avrupa
|1
|Call of Duty: Vanguard
|Call of Duty: Vanguard
|2
|Battlefield 2042
|FIFA 22
|3
|NBA 2K22
|Battlefield 2042
|4
|Madden NFL 22
|Grand Theft Auto V
|5
|Grand Theft Auto V
|Farming Simulator 22
|6
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|The Last of Us Part II
|7
|FIFA 22
|The Crew 2
|8
|JUMP FORCE
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|9
|Red Dead Redemption 2
|Minecraft
|10
|Minecraft
|Red Dead Redemption 2
|11
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|JUMP FORCE
|12
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|The Sims 4
|13
|Far Cry 6
|NBA 2K22
|14
|The Crew 2
|Need for Speed Payback
|15
|UFC 4
|UFC 4
|16
|The Last of Us Part II
|A Way Out
|17
|Assassin's Creed Valhalla
|The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
|18
|NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER
|Cyberpunk 2077
|19
|Farming Simulator 22
|Fall Guys: Ultimate Knockout
|20
|Back 4 Blood
|Far Cry 6
|Amerika/Kanada
|Avrupa
|1
|Beat Saber
|Beat Saber
|2
|Gun Club VR
|Sniper Elite VR
|3
|Job Simulator
|Gun Club VR
|4
|The Elder Scrolls V: Skyrim VR
|Job Simulator
|5
|Sniper Elite VR
|Rick and Morty: Virtual Rick-ality
|6
|Surgeon Simulator: Experience Reality
|Surgeon Simulator: Experience Reality
|7
|Rick and Morty: Virtual Rick-ality
|GORN
|8
|GORN
|Drunkn Bar Fight
|9
|Swordsman VR
|Swordsman VR
|10
|SUPERHOT VR
|The Room VR: A Dark Matter
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500