Playstation kafeler açık mı? Oyun salonları açık mı?

Playstation kafeler açık mı? Playstation salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Soruları 1 Haziran kararları sonrasında merak ediliyor. Internet kafeler ne zaman açılacak? Başta işletmeciler olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Gözler normalleşmenin başlayacağı 1 Haziran tarihine çevrilmişti. Peki, 1 Haziran itibariyle internet kafeler açılacak mı? İşte merak edilen detaylar...