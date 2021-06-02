Playstation kafeler açık mı? Oyun salonları açık mı?
Playstation kafeler açık mı? Playstation salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Soruları 1 Haziran kararları sonrasında merak ediliyor. Internet kafeler ne zaman açılacak? Başta işletmeciler olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Gözler normalleşmenin başlayacağı 1 Haziran tarihine çevrilmişti. Peki, 1 Haziran itibariyle internet kafeler açılacak mı? İşte merak edilen detaylar...
Vaka sayılarının 7 binlere düşmesinin ardından tüm Türkiye, 1 Haziran'dan sonra kısıtlamaların kaldırılmasının esnetilmesinin gündeme geleceği bugünkü kabine toplantısına kilitlendi. Bu süreçte kapalı olan yerlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Playstation kafeler açık mı? Oyun salonları açık mı? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.
PLAYSTATION KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.
KADEMELİ NORMALLEŞMEDE KAPALI OLAN YERLER NERELERDİ?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.