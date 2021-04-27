PlayStation "Deneysel Oyun" yapma aşamasında

PlayStation'ın oyun patronu Hermen Hulst, daha öncesinde Jim Ryan'ın açıklamalarını haklı çıkaran ve oyunseverleri heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

PlayStation oyuncu konsolu dendiği zaman akla hemen özel oyunları gelmekte. Her nesilde hem bilindik oyunları hem de yeni oyunları görebiliyoruz. Hermen Hulst da bu konuda bir açıklama yaptı ve bilindik oyun serileri dışında daha fazla deneysel oyun yapma planı amacında olduklarını belirtti

PLAYSTATION DENEYSEL OYUN YAPMA AŞAMASINDA

Geçtiğimiz günlerde PlayStation oyun patronu Hermen Hulst, Game Industry'e konuştu ve orada gelecek zamanda PlayStation sahiplerini ne tarz haberler ve olanaklar beklediğine dair ufak bir spoiler verdi diyebiliriz. Hermen Hulst'ın söylediklerine göre gelecek zamanda popüler serilerine devam etmenin yanı sıra tamamen yeni ve deneysel oyunlara yöneleceklerini ve sayılarını arttıracaklarını söyledi.

Hermen Hulst açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yaptığımız oyunların olabildiğince farklı ve çeşitli olduğunu düşünüyorum. The Last of Us Part 2, Ghosts of Tsushima, Dreams ve Sackboy bunlara örnek. Bu oyunları yapmaya devam edeceğimizi bilmelisiniz çünkü bu oyunlar PlayStation'ın kalbi ve ruhu. Ancak aynı zamanda farklı deneyimler sunmak ve yeni fikirler üretmek için de çok çalışıyoruz."

Daha öncesinde PlayStation patronu Jim Ryan, bu nesilde daha fazla özel oyun göreceğimizi söylemişti.