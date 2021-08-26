PlayStation 5 yeni modeli ile stoklarda yerini aldı
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PlayStation 5 yeni modeli ile stoklarda yerini aldı

PlayStation 5 yeni modeli ile stoklarda yerini aldı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Geçen sene piyasaya sürülen PlayStation 5'in bir yıldan beri tüm dünyada stok sorunu yaşanıyordu. Sony'nin çıkardığı yeni model PlayStation 5 ile stoklar doldu.

PlayStation 5 stoklarda yenilenmesine rağmen stoklar neredeyse tükenir hale geldi. PlayStation 5, Amazon'un internet sitesinde 7.499,00 TL'den tekrardan satışa çıktı. Sınırlı sayıda stoğu bulunan PlayStation 5'e sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Stoklara eklenen PlayStation 5'in tasarımında herhangi bir değişiklik bulunmazken yeni seri numarası ile satışa sunuldu. İlk çıktığında CFI-1000 iken CFI-1102A kodu ile çıkış yaptı. Ayrıca PS5'in ağırlığından 300 gram eksildi fakat ne çıkarıldığına dair henüz bir bilgi yok.

PlayStation 5'i Amazon Türkiye üzerinden almak için buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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