PlayStation 5'te 3D ses nasıl etkinleştirilir? - Haberler
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PlayStation 5'te 3D ses nasıl etkinleştirilir?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PlayStation 5'te 3D ses nasıl etkinleştirilir?

Sony'nin PlayStation 5'te en dikkat çekici girişimlerinden biri olan kulaklıklar için 3D ses uyumluğu ve ses geliştirmeleridir.

Lansman sonrası bir güncellemede, 3D sesi TV hoparlörleriyle de çalışacak şeklinde genişletiliyor. 3D sesi nasıl etkinleştirebileceğiniz ve oyun sesinize nasıl daha fazla derinlik elde edebileceğinizi haberin devamında bulabilirsiniz. Playstation 5 3D ses etkinleştirme, PlayStation 5 3D ses nasıl etkinleştirilir? PS5 3D ses tam olarak nedir? Nasıl aktif edilir?

Sony, benzeri görülmemiş düzeyde sonik dalgalandırma vaat eden oyun değiştiren 3D ses ile tamamlanan yeni nesil PS5 konsolunu tanıtmıştı.

Sony, müzik için kullandığı 360 Reality Audio formatını yaptığı gibi kendi tescilli 3D ses formatını da geliştirdi. PS5 oyun deneyiminizi 3D ses olarak dönüştürüyor. Sony, PS5'in mevcut en gelişmiş 3D seslerden bazılarını oluşturmak için nesne tabanlı uzamsal ses teknolojisini kullandığını söylüyor. 50 ses kaynağını kopyalayabilen PSVR sanal gerçeklik kulaklığında kullanılan teknolojinin genişletilmesidir. PS5 bunu yüzlerce karmaşık sese ve daha kaliteli bir şekilde yükseltiyor.

PlayStation 5'inizde 3D sesi etkinleştirmek için önce Ayarlar'a, ardından Ses Çıkışı'na gidin. Pulse kulaklığınızda 3D ses olmasını istiyorsanız, özellik varsayılan olarak açık olmalıdır. Kulaklıklar bölümüne gidin ve 3D sesi etkinleştirin.

Kulaklıklarınız için 3D ses açtıktan sonra, kumandanızdaki PlayStation düğmesine basıp Ses simgesine giderek ekolayzır ayarlarınızı da yaptıktan sonra 3D ses kullanıma hazır hale gelir.

PlayStation 5'te 3D ses nasıl etkinleştirilir?

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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